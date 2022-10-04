В ФРГ заявили о проблеме для Украины после взрывов на «Северных потоках» NYT: взрывы на «Северных потоках» могут сломить решимость Европы помогать Киеву

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент заявил, что взрывы на «Северных потоках» угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине. Ситуация с газопроводами повысила уровень беспокойства среди жителей ФРГ, а это способно образовать «трещины» в вопросе поддержки Киева, отметил он в беседе с New York Times.

В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют санкции [против России] в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой, — предупредил профессор.

Также издание привело мнение неназванных официальных лиц и аналитиков, считающих, что инцидент в Балтийском море способен понизить поддержку антироссийских санкций. Они указали на растущие в разных уголках Европы протестные настроения.

Ранее стало известно, что правительство России расширило список компаний, подпавших под контрсанкции. В перечень попал оператор подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии Erdgasspeicher Peissen GmbH. 4 сентября стало известно, что уровень заполнения газовых хранилищ в Германии составил 85%.