Премьер Франции Кастекс подал прошение об отставке

Премьер-министр Франции Жан Кастекс подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Французский лидер принял его, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Жан Кастекс сегодня передал прошение об отставке президенту республики, который принял её, — говорится в сообщении.

Макрон в апреле выиграл президентские выборы после второго тура, получив этот пост во второй раз. Кастекс занимал должность премьер-министра с июля 2020 года. Политологи особенно отмечали его работу в области здравоохранения и социального развития страны.

Предполагается, что его место может занять Элизабет Борн. В настоящее время она является министром труда, занятости и интеграции.

Церемония инаугурации вновь избранного на пост президента Франции Эммануэля Макрона прошла в Елисейском дворце. На церемонии было 450 гостей, среди которых бывшие президенты Пятой республики Франсуа Олланд и Николя Саркози. Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Его соперница Марин Ле Пен набрала во втором туре 41,45% голосов.