Представители Европарламента сообщили о масштабной утечке данных

https://static.news.ru/photo/cb3a7492-97b0-11ea-b609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент по политике Европарламента в IT-сфере Марсель Колайя сообщил о масштабной утечке данных сотрудников. По его словам, в свободном доступе оказалась информация о 1200 работниках ЕП.

Хакерам удалось похитить секретные данные и зашифрованные пароли. Взломанные сервера принадлежали определённой группе лиц. Их сразу поставили в известность.

Даже если люди, которые были подписаны на наш сайт в 2018 году, использовали тот же пароль, который был связан в то время с их электронной почтой, то ничего не может произойти с ними сейчас, так как в парламенте система требует от вас полностью менять пароль каждые три месяца. Ни серверы Европейской народной партии, ни нынешняя база данных не попали в открытый доступ, — отметил Колайя.

На данный момент вся информация изъята из свободного доступа. Однако неизвестно, кто именно мог ей воспользоваться. Устанавливаются все детали происшествия.

NEWS.ru ранее писал, что хакеры пригрозили распространить украденные контракты Мадонны и Леди Гаги. Также папки содержат номера телефонов, адреса электронной почты, личные переписки и соглашения о неразглашении данных.