Пожилой вооружённый француз забаррикадировался в своей квартире

https://static.news.ru/photo/c1955492-5fcf-11eb-b903-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Во Франции 77-летний житель пригорода Парижа, вооружённый охотничьим ножом, забаррикадировался в своей квартире. На место происшествия прибыл спецназ.

Инцидент произошёл на Пляс-Рояль в Версале. Полиция оцепила район и рекомендует прохожим избегать его. В здании, где находится злоумышленник, отключён газ, а также эвакуированы посетители и персонал расположенных там магазинов.

Мужчина в квартире один, его жене и детям удалось покинуть здание. Каких-либо требований он не выдвигает. Ранее мужчина испытывал проблемы с психикой, сообщает телеканал BFMTV.

Как писал NEWS.ru, в Германии несколько человек пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом. Раненые госпитализированы, нападавший задержан полицией. В момент инцидента он находился под воздействием наркотиков.