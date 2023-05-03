Появились подробности стрельбы в сербской школе «Вечерне новости»: белградский стрелок пришел в школу с пистолетами и «коктейлями Молотова»

Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС

Подросток, устроивший стрельбу в школе в центре Белграда, пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и «коктейлями Молотова», передает газета «Вечерне новости». В ходе обыска здания в одном из классов был найден рюкзак подростка с тремя бутылками зажигательной смеси. Школьник вел стрельбу из двух пистолетов, один из которых — CZ 99.

Нападавший, как выяснили журналисты, является сыном известного в Белграде радиолога. Вчера стрелявший был на дне рождения друга и вел себя вполне нормально, рассказали свидетели.

В школе также находились дети министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича, они были вдали от места стрельбы, их благополучно эвакуировали после нее.

14-летний подросток устроил стрельбу в одной из школ в центре столицы сегодня. К середине дня число погибших выросло до девяти, еще семь человек получили ранения. Сербские СМИ отмечали, что семиклассник получил единицу по истории, что могло стать мотивом нападения.

В середине апреля в Санкт-Петербурге девятиклассник обстрелял в школе из пневматического пистолета четверых учащихся седьмого и восьмого классов. Им всем потребовалась медицинская помощь. Подростка отправили под арест до 12 июня.