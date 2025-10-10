Появились кадры с последствиями удара по Днепровской ГЭС Военкор Котенок показал последствия ракетного удара по Днепровской ГЭС

В Сети появились фотографии с разрушением Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС), кадрами поделился в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. На снимке видны незначительные повреждения.

Противник также подтверждает удары по машинному залу и распределительной станции, — уточнил военкор.

Администрация подконтрольной Украине части Запорожской области сообщила о перекрытии движения через дамбу ГЭС. До этого в регионе были зафиксированы удары беспилотниками, ракетами и управляемыми авиабомбами российских военных. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях со светом в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях после ударов ВС России. Атака последовала после угрозы Киева подвергнуть блэкауту Курскую и Белгородскую области.

Перед этими о последствиях угроз в адрес России Киев предупредил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он сообщил, что Москва всегда «отвечает», и на этот раз на Украине может «потухнуть все, включая глаза».