Поток нелегалов заставил ЕС ужесточить меры безопасности Евросоюз усилит безопасность границ из-за потока нелегальных мигрантов

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Тысячи мигрантов прибыли на итальянский остров Лампедуза

Брюссель займется усилением контроля вдоль морских и сухопутных границ Евросоюза для пресечения нелегальной миграции, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводит ТАСС, соответствующие меры будут приниматься силами агентства Frontex.

Мы готовы усилить контроль как с моря, так и с воздуха, — сказала чиновница.

Она уточнила, что план по усилению безопасности на границе включает 10 пунктов. Программа подразумевает создание новой морской миссии, оснащение береговой охраны Туниса, а также борьбу с нелегальными перевозчиками. Кроме того, теперь Евросоюз будет тщательно проверять кандидатов на получение убежища.

В то же время, как подчеркнула глава Еврокомиссии, важно обеспечить функционирование легальных гуманитарных коридоров для иностранцев, которые претендуют на статус беженцев.

Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони уже сообщала о намерении принимать экстренные меры для противодействия нелегальной миграции. По ее словам, с начала текущего года республика столкнулась с резким увеличением миграционного потока, хотя Европа не в состоянии принять столько людей. Мелони также обратилась к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой включить вопрос миграции в повестку дня саммита ЕС, запланированного на октябрь.