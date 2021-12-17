Постпред Чижов назвал роль ЕС в переговорах о безопасности «поддерживающей»

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что реакция Европы на инициативу России по гарантиям безопасности будет неоднозначной, но Москва готова к работе по реализации предложений. При этом в возможных переговорах у ЕС может быть поддерживающую роль, отметил он в беседе с «Известиями».

Евросоюз как организация в общем-то невоенная, очевидно, может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности, если таковые состоятся, некую поддерживающую роль. А вообще, конечно, говорить надо будет с теми странами — некоторые из них входят в состав Евросоюза, — от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности, — подчеркнул Чижов.

Он добавил, что западные партнёры, в том числе США, сигнализируют готовность, но «обставляют это разного рода претензиями».

Нас все обвиняют, что у нас красные линии есть, а сами занимаются ровно тем же самым — только их красные линии диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями. Например, о том, что у России нет права вето на расширение НАТО, — пояснил дипломат.

Чижов указал, что разговоры о безопасности с Брюсселем ведутся и будут продолжаться.

Реакция, наверное, будет неоднозначной, уровень понимания и готовности учесть наши озабоченности будет разным, но это говорит лишь о том, что работа предстоит непростая, — заключил он.

Ранее стало известно, что Россия хочет «исключить» европейские страны из переговоров по безопасности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, в Европе знают, что США этого не допустят. Он добавил, что структуры ЕС должны участвовать в любых переговорах по архитектуре европейской безопасности. В том числе и в дискуссии по проекту о гарантиях безопасности между РФ и США, предложенного Москвой.