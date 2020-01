Речь идёт о статье, посвящённой лунному затмению. В качестве одной из иллюстраций к ней был использован снимок, сделанный в Крыму. В подписи к фото было указано, что это — Россия.

Дипломаты попросили исправить подпись к фото, чтобы «не вводить в заблуждение читателей».