https://static.news.ru/photo/57581ca6-1b04-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией.

Не вводите читателей в заблуждение. Крым, конечно, стоит ввести в ряд самых популярных направлений 2020 года. Но это территория, которая находится под военной оккупацией. Крым — это Украина, — говорится в сообщении украинского посольства в Великобритании в Facebook.

Пресс-служба дипмиссии опубликовала фотографию страницы журнала, где Крым отнесли к РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп сказал лидерам G7, что Крым — это Россия, потому что все, кто там живёт, говорят по-русски. Соображениями о государственной принадлежности полуострова президент США поделился за ужином на саммите. Трамп остался в недоумении, почему лидеры «семёрки» встали на сторону Украины. Президент сказал им, что «Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.