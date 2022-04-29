У нас уже более 25 посольств возобновили полноценную деятельность в Киеве. Мы ожидаем их еще большее количество. В том числе вернулись послы, и мы сейчас с ними со всеми встречаемся, потому что это означает более сильную и координацию, и более быстрые темпы обсуждения тех потребностей, которые на сегодняшний день у нас есть, — сказал Сибига.