Посольства 25 стран возобновили полноценную работу в Киеве. Об этом в эфире телеканала «Украина-24» сообщил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига. По его словам, данный факт позволит перейти к более быстрым темпам обсуждения реализации возникающих у страны потребностей.
У нас уже более 25 посольств возобновили полноценную деятельность в Киеве. Мы ожидаем их еще большее количество. В том числе вернулись послы, и мы сейчас с ними со всеми встречаемся, потому что это означает более сильную и координацию, и более быстрые темпы обсуждения тех потребностей, которые на сегодняшний день у нас есть, — сказал Сибига.
Ранее МИД Украины сообщал, что в Киеве работают 16 посольств иностранных государств.
Также стало известно, что посольство Соединённых Штатов в России заявило о приостановке работы по обработке заявлений на получение иммиграционных и неиммиграционных виз. Сотрудники посольства США пояснили, что получить визы уже нельзя из-за введённых ограничений со стороны российских властей.