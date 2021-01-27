Посол: возобновление полётов между РФ и Британией зависит от решения Москвы

https://static.news.ru/photo/ffe799f8-6097-11eb-a4a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Британия рассматривают возможность возобновления авиасообщения между странами, но окончательное решение остаётся за Москвой, рассказала посол Соединённого Королевства в РФ Дебора Броннерт.

Кремль временно запретил рейсы в Туманный Альбион в конце декабря 2020-го из-за выявленного там нового штамма коронавируса, пишет «Интерфакс».

Мы (Великобритания. — NEWS.ru) не прекращали полёты, это было решение российской стороны. Мы ведём обсуждение этого вопроса, но решать России, — отметила дипломат в беседе с журналистами.

Накануне РФ возобновила регулярные рейсы с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, приостановленные в 2020-м из-за пандемии COVID-19.

В марте 2020-го Москва на фоне вспышки инфекции на время остановила все коммерческие пассажирские полёты за рубеж. Компании продолжили выполнять лишь вывозные операции — для возвращения граждан РФ домой. С лета РФ частично вернула в расписание воздушных гаваней некоторые направления: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Египет, ОАЭ, Турция, Великобритания, Швейцария, Танзания, Сербия, Япония, Мальдивы и Куба.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил NEWS.ru, стоит ли ждать дешёвых туров на Шри-Ланку в ближайшее время. По его словам, пока цены на этом направлении показывают привлекательную динамику. Отели не загружены, а туристов приезжает небольшое количество.

С другой стороны, у России пока не восстановлено регулярное авиасообщение с этим государством. Путешественники смогут добраться до острова только с помощью транзитных рейсов с пересадками. Это увеличивает стоимость поездки. Следовательно, по этому направлению сложно строить ценовые прогнозы, резюмировал Горин.