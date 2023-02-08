Посол России в Эстонии покинул страну

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Владимир Липаев

Посол России в Таллине Владимир Липаев покинул страну 7 февраля, сообщила в беседе с ERR представитель эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьев. Она уточнила, что посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре также уехал из России в тот же день.

Посольство РФ выполнило требования, которые были установлены нотой МИД Эстонии. <...> Посол России Владимир Липаев покинул Эстонию во вторник, — сказала Тислер-Лаврентьев.

Она пояснила, что к 1 февраля число сотрудников посольства России было сокращено до восьми дипломатов и 15 обслуживающих работников.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Рига вслед за Таллином понизит уровень дипломатических отношений с Москвой с 24 февраля. Он добавил, что это решение связано с действиями российских войск на Украине.

7 февраля МИД России передал США ноту из-за вмешательства во внутренние дела страны. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что власти РФ не намерены терпеть антироссийскую пропаганду и в случае продолжения «подрывной работы» все причастные американские дипломаты будут высланы за пределы государства.