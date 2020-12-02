ТАСС: Евросоюз утвердил аналог «акта Магнитского»

https://static.news.ru/photo/c207f564-3497-11eb-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Послы стран Европейского союза утвердили санкционные правила против российских властей, аналогичные американскому «акту Магнитского».

Принципиальное решение по введению санкционного режима в отношении серьезныхнарушений и злоупотреблений в области прав человека принято. Послы ЕС сегодня примутформальное решение без обсуждения, — рассказал журналистам ТАСС источник в делегации одного из государств в Совете Евросоюза.

Документ позволит ЕС вводить ограничительные меры против людей, которые несут ответственность за нарушение прав человека. Его действие не ограничено одним государством.

30 ноября представитель Еврокомиссии (ЕК) сообщил, что Евросоюз планирует создать санкционный режим, аналогичный американскому «акту Магнитского».

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская Тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают самого Магнитского причастным к коррупции.

«Акт Магнитского», изначально предусматривавший применение санкций в отношении должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека на родине, с 2016 года стал распространяться и на другие страны. Позднее «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, также подобные законопроекты рассматриваются ещё в нескольких странах.

Ранее NEWS.ru писал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением назвать европейский аналог «акта Магнитского» в честь российского оппозиционера Алексея Навального, отравленного боевым веществом «Новичок» на территории России.