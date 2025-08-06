Пошлины США ударили по австрийскому сталелитейному концерну Voestalpine Voestalpine сообщил о падении выручки на 5,9% из-за пошлин США

Выручка австрийского сталелитейного концерна Voestalpine сократилась на 5,9% по итогам первого квартала финансового года, сообщает пресс-служба компании. Основной причиной называют последствия введения пошлин США, которые усилили нестабильность на международных рынках.

По заявлению представителей компании, ситуацию усугубили «потрясения в устоявшемся порядке глобальной торговли», вызванные действиями администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В Voestalpine отметили, что, несмотря на достигнутые договоренности между США и ЕС, сталелитейная отрасль по-прежнему остается под давлением.

По данным концерна, квартальная выручка снизилась до €3,8 млрд (353 млрд рублей), операционная прибыль — до €361 млн (34 млрд рублей) против €417 млн (39 млрд рублей) годом ранее. Прибыль до вычета процентов и налогов сократилась на 24,7%, составив €172 млн (16 млрд рублей).

Ранее Трамп предупредил Евросоюз о возможном возврате импортных пошлин в 35% в случае невыполнения инвестиционных обязательств перед США. Политик также напомнил, что снижение тарифов стало результатом вложений ЕС в экономику США, подчеркнув, что эти средства не являются займом и могут быть использованы Вашингтоном по своему усмотрению.