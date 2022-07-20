Посетившие Финляндию россияне пожаловались на евро по 120 рублей

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Первые российские туристы, сумевшие пересечь открытую 15 июля финско-российскую границу, рассказали «Московскому Комсомольцу» о проблемах, возникших в первый же день. В их числе очередь из машин и маршруток и продажа евро по курсу 120 рублей.

Как рассказала жительница Ленинградской области, ситуация на границе наладилась уже на второй день после снятия ограничений, однако теперь на границе выясняют количество ввозимых евро и вносят эти данные в компьютер. Кроме того, у некоторых путешественников тщательно досматривают багаж и требуют свидетельства о рождении детей. Возникли и проблемы с оплатой: на кассах самообслуживания принимают только карты, которые за пределами России не работают, а обменять рубли пока официально не получается.

У нас приняли из-под полы, но курс грабительский — по 120 рублей за евро. Берите евровый нал, — рассказали представители челночного бизнеса.

При этом в Сети появилось множество чатов, в которых делятся ценами в финских магазинах и предложениями «подбросить» автотранспортом. Чтобы было легче вновь получить визу в Санкт-Петербурге, на финской стороне советуют собирать все чеки из магазинов, ресторанов, отелей и мотелей.

Ранее сообщалось, что туристы из Санкт-Петербурга не могли пересечь госграницу с Финляндией без веской причины, несмотря на ранее отмененные коронавирусные ограничения. Пограничники из ФСБ не давали разрешения на въезд в Финляндию путешественникам, ссылаясь на отсутствие постановления правительства РФ о снятии ограничений при пересечении границы.