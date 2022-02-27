Португалия закрыла для России своё воздушное пространство

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Португалия решила закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов, сообщило Министерство иностранных дел страны в своём Twitter. Ранее небо для России закрыли Германия, Испания, Канада и Франция.

Португалия приняла решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Мы предпринимаем этот шаг совместно с нашими европейскими партнерами, — говорится в сообщении.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины. После этого европейские страны начали вводить против РФ санкции, включая запрет использования воздушного пространства.

К настоящему времени о закрытии неба для российских самолётов заявили уже порядка 20 стран. В ответ Москва приняла «зеркальные меры». В частности, Россия ограничила полёты в своём воздушном пространстве авиакомпаниям Словении, Латвии, Литвы и Эстонии.