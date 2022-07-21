Португалия выступила против плана Еврокомиссии по экономии газа

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Власти Португалии не поддержали предложение Еврокомиссии, связанное с экономией газа, заявил газете Expresso государственный секретарь республики по окружающей среде и энергетике Жоау Галамба. По его словам, инициатива ЕК вынуждает Португалию остаться без электричества.

Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами, — заявил госсекретарь.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рассматривает одним из реальных сценариев полное отключение поставок топлива из России. В связи с этим она предложила сократить потребление природного газа на 15%. Кроме того, в рамках плана по экономии газа перед зимой комиссия намерена рекомендовать меры по сокращению расходов на отопление и охлаждение.

Вице-премьер Испании Тереса Рибера также заявила, что ее страна не поддерживает это предложение Евросоюза, хотя Мадрид и солидарен с остальной Европой. По ее словам, эта солидарность будет гораздо эффективнее, если страны Евросоюза смогут использовать свою инфраструктуру для обеспечения газом нуждающихся.