Испания не поддерживает предложение Евросоюза о сокращении потребления газа на 15%, заявила вице-премьер и министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера. Она отметила, что Мадрид солидарен с остальной Европой, но эта солидарность будет гораздо эффективнее, если страны Евросоюза смогут использовать свою инфраструктуру для обеспечения газом нуждающихся.