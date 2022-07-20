Испания не поддерживает предложение Евросоюза о сокращении потребления газа на 15%, заявила вице-премьер и министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера. Она отметила, что Мадрид солидарен с остальной Европой, но эта солидарность будет гораздо эффективнее, если страны Евросоюза смогут использовать свою инфраструктуру для обеспечения газом нуждающихся.
Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили, — сказала Рибера.