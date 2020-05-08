Порошенко призвал Зеленского продлить санкции против российских соцсетей

https://static.news.ru/photo/d67a951e-9376-11ea-a91f-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал власти страны продлить санкции в отношении российских социальных сетей и телеканалов.

Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад, — написал Порошенко в социальной сети Telegram.

Он назвал усилия по информационному противодействию гибридной агрессии не менее важными, чем усилия и средства, выделяемые на оборону страны.

В мае 2017 года на Украине был запрещён доступ к «Яндексу», «Одноклассникам», «ВКонтакте» и Mail.ru на три года. МИД РФ считает, что таким образом власти страны хотят блокировать альтернативные источники информации.

NEWS.ru писал, что Киев ввёл новые санкции против России 17 декабря 2019 года. Они будут действовать в отношении предприятий, которые сотрудничают с ОПК РФ.