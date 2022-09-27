«Порка Германии»: эксперт обвинил ряд стран в диверсии против СП Эксперт Дандыкин: давление на нитке «Северном потока — 2» упало из-за действий диверсантов

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Давление на одной из ниток «Северного потока — 2» упало из-за действий диверсантов, а также водолазов Великобритании и США, считает капитан запаса I ранга, военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе в NEWS.ru он отметил, что использование подводной лодки для этих целей невозможно, поскольку Балтийское море достаточно мелководное и глубина в нем колеблется от 60 до 100 метров.

Я оцениваю этот инцидент как диверсию Великобритании совместно с США и, возможно, в какой-то степени Польши. Также очевидно, что это показательная порка Германии, которая на что-то надеялась и даже заикалась о запуске «Северного потока — 2», — сказал Дандыкин.

Эксперт также исключил версию с миной времен Великой Отечественной войны. По его словам, при прокладке газопровода всё дно тщательнейшим образом проверялось не один раз, поэтому подобное предположение является безосновательным.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. Впоследствии газета Tagesspiegel сообщила, что причиной инцидента могла стать целенаправленная диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии.