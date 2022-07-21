Попытку Венгрии докупить газ объяснили желанием Европы схитрить Аналитик Демидов объяснил попытку Венгрии докупить газ желанием Европы схитрить

Фото: shutterstock

Попытка Венгрии докупить газ объясняется желанием Европы схитрить, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Газпром Инвест Владимир Демидов. Он уверен, что ЕС таким образом «закинул удочку» России.

Аналитик обратил внимание, что накануне замглавы МИД Венгрии Леванте Мадяр заявил о готовности Будапешта пропускать через свою территорию помощь, направляемую Украине, в том числе и военную. По мнению Демидова, после такого заявления визит главы дипведомства Венгрии Петера Сийярто и его просьба увеличить объемы поставок газа на 700 миллионов кубов являются «как минимум, странными».

Для Венгрии с ее совокупным потреблением в 10 миллиардов кубов в год, это сущие крохи. Тем более по квотам ЕС Венгрия будет болтаться в самом низу с, как говориться, аутсайдерами. Это в данном случае дает нам понимание, что со стороны Европы была закинута удочка, мол сейчас попробуем пробить 700 кубов, а дальше посмотрим, опираясь на данные по первой сделке, — заявил Демидов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с венгерским коллегой Сийярто заявил о желании Будапешта приобрести дополнительные объемы газа у Москвы. Политик пообещал в кратчайшие сроки передать просьбу уполномоченным структурам.