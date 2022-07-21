Лавров: Будапешт хочет закупить дополнительные объемы газа у Москвы

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил о желании Будапешта приобрести дополнительные объемы газа у Москвы. Министр иностранных дел пообещал в кратчайшие сроки передать просьбу уполномоченным структурам.

Наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена, — сказал Лавров.

Сийярто в свою очередь отметил, что Будапешт хочет добиться того, чтобы «никто в Венгрии не попал в тяжелое положение». По его словам, правительство будет настаивать на том, чтобы «для всех венгерских семей было достаточно газа», что необходимо гарантировать до начала отопительного сезона.

13 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал 13 июля заседание кабинета министров для обсуждения проблем с поставками газа, влияющих на европейский энергетический рынок. Правительство Венгрии после заседания приняло решение об объявлении чрезвычайного положения в области энергетики, что подразумевает под собой введение специальных мер, направленных на обеспечение страны достаточным количеством топлива.

Ранее Орбан заявил, что санкции против России дали диаметрально обратный эффект вопреки ожиданиям Запада. По его словам, европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается.