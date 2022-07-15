Орбан: ЕС выстрелил себе в легкие и теперь задыхается Премьер Венгрии Орбан: экономика Европы санкциями выстрелила себе в легкие и теперь задыхается

Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Global Look Press

Виктор Орбан

Санкционная политика потерпела крах, европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Он подчеркнул, что рестрикции имеют диаметрально обратный эффект вопреки ожиданиям коллективного Запада.

Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается, — сказал Орбан.

Он также посоветовал европейцам «держаться за свою работу», поскольку в ближайшее время ЕС ждет экономический спад. По его словам, все исследования аналитиков указывают на то, что из-за ситуации на Украине и антироссийской политики «экономика Европы начинает сжиматься».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в обозримом будущем Россия намерена сделать Западу предложение относительно конфликта на Украине, которое не будет принято и «Европа попадет в ад». Он подчеркнул, что страны ЕС должны сохранить мир и избежать эскалации.

Тем временем Евросоюз собирается ввести седьмой пакет санкций против России. В частности, будет расширен список запрещенных для экспорта в РФ товаров двойного назначения. Также планируется запретить импорт российского золота и «закрыть» оставшиеся способы обхода рестрикций.