В Венгрии заявили о чрезвычайном энергетическом положении в стране В Венгрии объявили о чрезвычайном энергетическом положении в стране из-за нехватки газа

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал 13 июля заседание кабинета министров для обсуждения проблем с поставками газа, влияющих на европейский энергетический рынок, сообщает телеканал M1. На встрече члены кабинета обсудили рост цен на энергоносители и перспективы нехватки газа в Европе осенью и зимой. Правительство Венгрии после заседания приняло решение об объявлении чрезвычайного положения в области энергетики, что подразумевает под собой введение специальных мер, направленных на обеспечение страны достаточным количеством топлива.

Для защиты венгерских семей и энергоснабжения наподобие многих других стран венгерское правительство объявляет чрезвычайное положение в сфере энергетики, — сказал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять ряд экстренных экономических мер на случай, если Россия внезапно прекратит поставки газа. По мнению Брюсселя, риск того, что Москва примет соответствующее решение, достаточно велик. В связи с этим Еврокомиссия начала подготовку к такому сценарию.

Отмечалось, что темпы заполнения газохранилищ в Европе снизились вдвое из-за остановки трубопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание. ПХГ пополнились только на 348 млн куб. м, тогда как в предыдущие дни закачка превышала 500 млн куб. м. При этом отбор топлива из них вырос с 17 до 76 млн куб. м.