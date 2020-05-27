Популярность Джонсона резко упала после скандала с его советником

https://static.news.ru/photo/75eff7d2-a002-11ea-a2da-fa163e074e61_660.jpg Доминик Каммингс Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Популярность правительства Великобритании и премьера страны Бориса Джонсона снизилась на фоне скандала вокруг советника политика Доминика Каммингса, нарушившего режим самоизоляции.

Каммингс подвергся резкой критике после того, как дважды ездил за 400 км от Лондона в Дарем во время карантинного режима навестить супругу и ребёнка. Он отказался извиняться и уходить в отставку. Увольнять его не захотел и премьер, хотя большинство населения считает, что Каммингс должен покинуть свой пост, передаёт CNN.

Две трети совершеннолетних респондентов, участвовавших в опросе Daily Mail, высказали мнение, что Каммингс должен уйти в отставку. Примерно столько же опрошенных заявили, что уволить своего советника должен сам Джонсон. Согласно опросу SavantaComRes, за четыре дня личная популярность британского премьер-министра упала на 20 пунктов.

Джонсон заявил, что большинство людей поймёт действия Каммингса, отметив, что тот не нарушал закон. Советник премьера отправился в дальнюю поездку, чтобы обеспечить уход за ребёнком «в момент, когда его самого и его жену мог вот-вот свалить с ног коронавирус», писал NEWS.ru.