Советник Джонсона объяснил своё нарушение режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/79b7df90-9ec9-11ea-ae07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

Советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс объяснил своё нарушение режима самоизоляции. Инцидент произошёл 23 мая 2020 года.

По словам Каммингса, он не жалеет о своём нарушении. Ему позвонила супруга и сказала, что не сможет самостоятельно смотреть за четырёхлетним ребёнком. Каммингс принял решение отвезти всю семью к родственникам в Дарем, передаёт РИА Новости.

Я не подавал в отставку и не рассматривал этот вариант. Я стараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы сделать страну лучше в разных отношениях. Если премьер-министр решит, что я должен остановиться <...> это решать премьер-министру, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Каммингс вышел из двухнедельной самоизоляции, которую соблюдал из-за появления симптомов коронавирусной инфекции, и вернулся к своим обязанностям.