Старший советник Джонсона вернулся к работе после самоизоляции

Старший советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс вышел из двухнедельной самоизоляции, которую соблюдал из-за появления симптомов коронавирусной инфекции.
Политтехнолог вернулся к работе в офисе главы кабмина на Даунинг-стрит. Эту информацию изданию Independent
Каммингс в период карантина оставался на связи с коллегами. Сам Борис Джонсон после заражения коронавирусом возвращаться к работе не спешит — политик ждёт соответствующего разрешения от медиков. Он восстанавливает силы в своей загородной резиденции Чекерс, писал NEWS.ru.
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