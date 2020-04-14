Старший советник Джонсона вернулся к работе после самоизоляции

https://static.news.ru/photo/2a5aa21e-7e5a-11ea-a57e-fa163e074e61_660.jpg Доминик Каммингс Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс вышел из двухнедельной самоизоляции, которую соблюдал из-за появления симптомов коронавирусной инфекции.

Политтехнолог вернулся к работе в офисе главы кабмина на Даунинг-стрит. Эту информацию изданию Independent подтвердил пресс-секретарь британского премьера, подчеркнув, что все сотрудники по возможности соблюдают правила социального дистанцирования.

Каммингс в период карантина оставался на связи с коллегами. Сам Борис Джонсон после заражения коронавирусом возвращаться к работе не спешит — политик ждёт соответствующего разрешения от медиков. Он восстанавливает силы в своей загородной резиденции Чекерс, писал NEWS.ru.