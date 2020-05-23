Джонсон не стал увольнять советника, обвинённого в нарушении карантина

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Глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон не стал отправлять в отставку своего советника Доминика Каммингса, которого СМИ обвинили в нарушении карантина.

Как сообщает ТАСС, свой воскресный брифинг Джонсон начал с заявления о том, что Каммингс не нарушал закон. Премьер-министр затем рассказал, что побеседовал с советником и пришёл к выводу, что тот оправился в дальнюю поездку, чтобы обеспечить уход за ребёнком «в момент, когда его самого и его жену мог вот-вот свалить с ног коронавирус».

Полагаю, что он следовал инстинктам, которые есть у любого отца, и не заслуживает за это наказания, — заключил Джонсон.

Как передавал NEWS.ru, британская пресса обвинила Каммингса в том, что он уехал из Лондона в Дарем, что в 400 км от столицы Соединённого Королевства. В Дареме живут родители Каммингса. Введённые из-за пандемии коронавируса в Великобритании правила запрещают дальние поездки без серьёзных оснований.