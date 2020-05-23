Джонсон не стал увольнять советника, обвинённого в нарушении карантина

Глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон не стал отправлять в отставку своего советника Доминика Каммингса, которого СМИ обвинили в нарушении карантина.
Как
Полагаю, что он следовал инстинктам, которые есть у любого отца, и не заслуживает за это наказания, — заключил Джонсон.
Как передавал NEWS.ru, британская пресса обвинила Каммингса в том, что он уехал из Лондона в Дарем, что в 400 км от столицы Соединённого Королевства. В Дареме живут родители Каммингса. Введённые из-за пандемии коронавируса в Великобритании правила запрещают дальние поездки без серьёзных оснований.
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