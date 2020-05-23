Канцелярия Джонсона заступилась за сотрудника, якобы нарушавшего карантин

Канцелярия британского премьера Бориса Джонсона заступилась за советника главы кабмина — Доминика Каммингса. СМИ обвинили чиновника в нарушении карантина, введённого в королевстве из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
По словам официального представителя правительства, политик вёл себя «разумно и не нарушал закон»,
Из-за того, что его жена предположительно заболела COVID-1, и существовала высокая вероятность того, что он сам заразился, для Доминика Каммингса было важно обеспечить надлежащий уход за его маленьким ребёнком, — говорится в сообщении.
По данным журналистов, чиновник уехал из Лондона в город Дарем, что в 400 км от столицы Великобритании. Там живут его родители. Поездку он совершил во время действующего карантина, запрещающего поездки без крайней необходимости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Великобритания обяжет всех прибывающих в страну провести две недели на карантине после того, как 8 июня откроются границы, заявил министр внутренних дел Прити Пател.
Власти начнут собирать у въезжающих контактные данные, чтобы проверять соблюдение самоизоляции. Для нарушителей требований властей ввели штраф в тысячу фунтов.
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