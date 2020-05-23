Канцелярия Джонсона заступилась за сотрудника, якобы нарушавшего карантин

https://static.news.ru/photo/069bc814-9d07-11ea-8535-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канцелярия британского премьера Бориса Джонсона заступилась за советника главы кабмина — Доминика Каммингса. СМИ обвинили чиновника в нарушении карантина, введённого в королевстве из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

По словам официального представителя правительства, политик вёл себя «разумно и не нарушал закон», передаёт телеканал Sky News.

Из-за того, что его жена предположительно заболела COVID-1, и существовала высокая вероятность того, что он сам заразился, для Доминика Каммингса было важно обеспечить надлежащий уход за его маленьким ребёнком, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, чиновник уехал из Лондона в город Дарем, что в 400 км от столицы Великобритании. Там живут его родители. Поездку он совершил во время действующего карантина, запрещающего поездки без крайней необходимости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Великобритания обяжет всех прибывающих в страну провести две недели на карантине после того, как 8 июня откроются границы, заявил министр внутренних дел Прити Пател.

Власти начнут собирать у въезжающих контактные данные, чтобы проверять соблюдение самоизоляции. Для нарушителей требований властей ввели штраф в тысячу фунтов.