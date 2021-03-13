Попавшего под санкции США депутата «Слуги народа» сместили с должности

https://static.news.ru/photo/a4121a50-84c2-11eb-89a6-96000091f725_660.jpg Александр Дубинский Фото: dubinskyi/facebook.com

Депутаты «Слуги народа» приняли решение о смещении с должности главы киевской областной организации партии Александра Дубинского. Политик оказался под санкциями Соединённых Штатов.

Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, ранее возглавлял Киевскую областную организацию «Слуги Народа», — говорится на сайте партии.

Решение было принято после обращения членов партии с просьбой созвать внеочередной съезд. В ходе мероприятия на место Дубинского выбрали Андрея Мотовиловеца.

Кроме того, за действия, которые могут считаться непризнанием устава организации, сейчас рассматривается вопрос о его исключении из «Слуги народа».

Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении — право членов партии. Процедура переизбрания состоялась в соответствии с уставом партии, законодательства и без каких-либо нарушений, — отметил глава партии Александр Корниенко.

11 января Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против украинских компаний и граждан. Причиной стало вмешательство в американские выборы. По данным американских властей, все они имеют отношение к Деркачу, который опубликовал записи разговоров с голосами экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко. На аудиозаписях были слышны голоса, похожие на пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена. Речь в беседе шла о повышении тарифов вместо 75% на 100% и событиях в Крыму.

Дубинский, также попавший под ограничения, заявил, что не вмешивался в американские выборы. Политик отметил, что его дальнейшие действия в связи с решением американских властей будут носить «юридический характер». При этом он не раскрыл подробностей о своих планах, писал NEWS.ru.