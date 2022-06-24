Попадет ли САУ «Цезарь» в Макрона Даже в пору сложных и кровавых военных действий находится место для иронии

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Самоходная артиллерийская установка «Цезарь»

Все началось с сообщения французского политика Режиса де Кастельно о том, что союзные силы захватили у украинцев только что поставленные Парижем самоходные артиллерийские установки (САУ) «Цезарь». А некоторое время спустя уже остроумцы, представляющие наш знаменитый «Уралвагонзавод», ответили в его же аккаунте, что да, не просто захватили, но уже доставили нам на предприятие. И хоть наши САУ типа «Мста-С» получше будут, но уж разберем и вашу технику и до винтика проанализируем. Хотя, как известно, и САУ «Цезарь» доставляют снаряды калибра 155 мм на дистанцию в 42 километра. Что, в принципе, неплохо.

«Уралвагонзавод» давно слывет не только передовым предприятием в сфере гусеничной техники, но и кузницей политических кадров. Поэтому его реплика оказалась крайне резонансной и бьющей нынешнее французское руководство по больному месту. Известно, что французские генералы не высказывали восторгов по поводу поставок тяжелой военной техники из местных арсеналов на Украину. И дело не только и не столько в опасениях, что орудия будут, например, использованы для нанесения ударов по мирным городам и селам Донбасса. Просто изначально как раз и предполагалось, что коррумпированное военное украинское руководство может воспользоваться вооружениями по своему корыстному усмотрению.

Вот и теперь во французском медиапространстве циркулируют мнения, что украинцы могли эти орудия попросту продать или на что-то для себя лично полезное обменять. Оставим французам их предположения, если для них они более приемлемы, чем факт прямого захвата САУ нашими спецами. Но ведь недаром и американцы отказались поставлять украинским войскам свои самые продвинутые беспилотники, опасаясь, что старанием украинских союзников и эта техника, напичканная якобы технологическими секретами, окажется в какой-нибудь русской лаборатории.

Но потеря передовых французских САУ, да еще названных в честь античного героя, с которым иронично иногда сравнивают самого Эммануэля Макрона, случилась, как всегда, крайне не вовремя.

Сейчас команда Макрона, которого связывают с влиятельным франко-британским кланом Ротшильдов, утратила большинство в парламенте. Его премьер мадам Борн даже заговорила о катастрофе и грядущем хаосе. Кто-то предположил, что по примеру Израиля можно было бы спровоцировать новые парламентские выборы. Но такие предположения скорее из области политической фантастики. Пятая республика такой нагрузки просто не перенесет.

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

Потому-то Макрон обращается к вновь избранным депутатам из оппозиционных блоков и партий с призывом научиться править вместе, преодолеть разногласия ради достижения процветания родной страны. Однако ему с ходу возражают, что в прошедшую пятилетку сам Макрон никогда не прислушивался к голосам с оппозиционных скамей и предпочитал править, как Цезарь, опираясь на свое значительное большинство в Национальном собрании.

Тем более что и правые Марин Ле Пен, и левые Жан-Люка Меланшона, и даже остатки деголевцев изначально скептически относились и к введению антироссийских санкций, которые рикошетом бьют и по французам, и к поставкам французских вооружений украинцам, продлевая тем самым никому в Европе не нужный конфликт.

И вот такой обидный для Макрона афронт с потерей поставленных САУ. У начинающих свою работу депутатов будет предмет для серьезного разговора и острых вопросов.