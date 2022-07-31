Полянский назвал тщетными усилия Киева свалить вину за удар по СИЗО на РФ

Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что попытки Киева переложить ответственность за удар по СИЗО в Еленовке на Москву тщетны. Об этом дипломат написал в Twitter.

Украинские нацисты предпринимают тщетные попытки переложить на нас вину за это преступление. Если бы они были умнее, они могли бы использовать для обстрела что-то помимо предоставленных США РСЗО HIMARS, — аргументировал политик.

По мнению Полянского, озвученного накануне, обстрел Киевом СИЗО в Еленовке только подстегнёт процесс сдачи украинцев в плен. А полное освобождение Донбасса он назвал только вопросом времени.

Удар по СИЗО в Еленовке был совершён ВСУ 29 июля. Там находились пленные украинцы. В результате ракетного обстрела погибли 40 пленных украинских солдат, еще 75 получили ранения. Травмы также получили восемь сотрудников изолятора. Минобороны назвало это целенаправленной провокацией со стороны Украины.