Польские силовики увели группу беженцев от забора на границе

Группу из 60 беженцев, находившихся в течение субботы на территории Польши у заграждения на границе с Белоруссией, увели польские силовики. Об этом сообщает белорусское издание «СБ.Беларус сегодня».

Поляки под покровом ночи вывели группу беженцев, которую держали между двух заборов из колючей проволоки, — говорится в издании.

Также журналисты опубликовали фото, на которых фигурируют люди в военной форме, в том числе польского образца, и участок местности между двумя линиями заграждения колючей проволоки. Беженцы на фото отсутствуют.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. По данным ведомства, около 5 тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее Польша предупредила Белоруссию о возможности полного закрытия границы.