Польша предупредила Белоруссию о возможности полного закрытия границы

Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. При этом он добавил, что «никакой обратной связи по этому вопросу нет». Ранее сообщалось, что несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки.

В дальнейших сценариях учитывается полное закрытие границы с Белоруссией. Мы направляем информацию властям Белоруссии о том, что возможно, если они не прекратят свои действия, — сказал Мюллер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одной из причин миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши стало то, что Евросоюз принимал у себя команды лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. Помощь, оказываемая им в ЕС, привлекла и внимание беженцев.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в районе пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать границу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.