https://static.news.ru/photo/5d4995c0-2e02-11ea-b869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Танцевальный номер о гибели детей в концлагере Освенцим поставили в одной из польских школ. Учащиеся младших классов, облачённые в тюремные робы, изображали узников, а старшеклассники – гестаповцев.

В ходе танца, который демонстрировался на фоне колючей проволоки, «нацисты» заставляли «узников» вставать на колени и «травили газом». После окончания номера перед собравшимися выступил человек, чьи родители погибли в концлагере. По его словам, Германия должна выплатить Польше компенсации за потери в период Второй мировой войны.

В последнее время польские власти возобновили обвинения в адрес Германии, а также России, в развязывании войны. Предполагается, что Варшава готовится потребовать крупных репараций, сообщает URA.ru со ссылкой на The Times.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал пакт Молотова-Риббентропа политическим и военным союзом, который делил Европу на две сферы влияния. По его мнению, документ послужил прологом к Второй мировой войне.