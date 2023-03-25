Польша выкопала канал за $450 млн в обход России. Вот почему он бесполезен Прошло полгода с тех пор, как поляки прорыли судоходную артерию через Балтийскую косу в обход России. Почему провалился амбициозный проект Варшавы?

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Полгода назад в Польше торжественно открыли новый канал через Балтийскую косу, задуманный как морской транспортный коридор в обход России. Первые итоги оказались неутешительны. Как выяснила польская Gazeta Wyborcza, движение судов по нему практически отсутствует. Чего добивались поляки и почему один из самых амбициозных проектов Варшавы, на который ушли миллионы долларов, не оправдал себя — в материале NEWS.ru.

Какое значение имеет Балтийская коса, где она

Балтийская коса (в Польше — Вислинская коса) — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы составляет 65 километров, и 35 из них приходится на Россию. В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области отделена от суши судоходным проливом.

До строительства канала суда попадали в польский город Эльблонг лишь через российские территориальные воды. При этом Россия имела право запретить проход через свою морскую территорию, и до 2009 года, когда было заключено соответствующее польско-российское соглашение, пользовалась этим правом. Поэтому, по мысли польских властей, канал через Балтийскую косу должен был обеспечить кораблям, пришвартованным в порту Эльблонга, непосредственный доступ к морю.

Впервые идея строительства такого канала возникла в 1577 году, ее автор — польский король Стефан Баторий, известный в России своим походом на Московское государство и осадой Пскова. Но на ее воплощение решились только в 2017 году. Это было одним из центральных пунктов предвыборной программы консервативной партии «Право и Справедливость», которая находится у власти с осени 2015 года. Канал должен был стать одним из самых значительных достижений ее правительства.

Как $450 млн ушли в песок

На днях Морское управление в Гдыне опубликовало официальную статистику, которая разочаровала польскую общественность. Количество судов, прошедших по каналу в течение первого полугодия, составило 556, причем 137 из них — суда, в основном задействованные в строительных и технических работах на самом канале. «Кроме них, канал более 40 раз пересекали суда морской администрации, пограничной и таможенной служб. Остальное — катера и частные яхты», — сообщили чиновники.

Местные жители подтверждают, что движение по водоему постепенно сходит на нет. «Единственное грузовое судно, которое ходит по Вислинскому заливу, идет в Калининград. Канал ему не нужен», — признает Gazeta Wyborcza.

Фото: Ptaqe/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Строительство канала

Еще до введения санкций 96% товарооборота порта в Эльблонге приходилось на РФ. Торговые суда и тогда не нуждались в водном пути в обход российских территориальных вод. А теперь, когда грузовое сообщение с РФ прекратилось, в нем и вовсе отпала стратегическая необходимость.

При этом стоимость строительства канала длиной около 23 км со шлюзом и системой затворов, двух разводных мостов и искусственного острова составила почти 2 млрд злотых ($450 млн). Хотя изначально в проекте указывалась сумма почти в три раза меньше. «Миллиарды за водоем, по которому смогут плыть только яхты и байдарки. Это все, на что способна правящая партия», — говорят в крупнейшем оппозиционном объединении Польши «Гражданская коалиция».

Почему надежды президента Дуды не оправдались

Между тем 17 сентября прошлого года открытие канала выглядело многообещающе. На торжественной церемонии президент страны Анджей Дуда заявил: «Это великая победа Польши, патриотов, всех, кто понимает значение слова "суверенитет"».

Но авторы идеи не учли, что характеристики канала позволяют использовать лишь суда с осадкой до 4 м, длиной до 100 м и шириной до 20 м. На Балтике нет подходящих под эти параметры кораблей, которые могли бы доставлять товары в Эльблонг и из Эльблонга. Да и грузов, которые окупалось бы перевозить таким сложным путем, в этом районе тоже нет.

Фото: S. Ziese/blickwinkel/Global Look Press Эльблонг

Профессор кафедры управления транспортом экономического факультета Гданьского университета Влодзимеж Рыдзковски еще за год до начала строительства объяснял в интервью польской радиостанции TOK FM: «Такие суда работают на Рейне и в районе Ла-Манша. Здесь нет таких маленьких кораблей. Так что им придется строить специальный флот».

Кроме того, в 60 км от города — в Гданьске — находится самый современный контейнерный терминал в Польше. Там порт может принимать суда с максимальной осадкой 15 метров. И, благодаря современной скоростной автомагистрали, контейнеры с грузами можно доставить в Эльблонг всего за час. «Туристическая достопримечательность стоимостью два миллиарда злотых», — подводит итог Влодзимеж Рыдзковски. Эксперт в области транспорта и логистики подсчитал, что окупится строительство канала за... 450 лет.

Фото: NEWS.ru

С точки зрения обороноспособности страны тоже никаких плюсов. В церемонии открытия участвовал малый ракетный катер Orkan из 3-й дивизии кораблей ВМС Польши, дислоцированной в Гданьске. Его габариты позволяют проходить по каналу. Однако, по данным польского журнала Polityka, даже он не рискнул входить в Калининградский залив (в Польше — Вислинский залив) и пришвартовался с другой стороны. Эксперты полагают, что, возможно, военное командование страны еще придумает, как использовать этот водоем, но речь будет идти о совсем небольших быстроходных судах.

Как поляки надеются вернуть потраченные деньги

Польские власти обо всем этом, разумеется, знали. Зачем же потратили столько государственных средств на невыгодное с экономической точки зрения предприятие? Ответ на этот вопрос озвучил сам президент Дуда на открытии канала. «Дело не в том, смогут ли пройти самые большие корабли. Для этого у нас есть другие порты. Этот путь имеет символическое значение. Он должен быть открыт, чтобы нам больше не пришлось просить согласия недружественной нам страны», — цитирует его Gazeta Wyborcza.

Одновременно Анджей Дуда пообещал, что деньги, потраченные на строительство канала, окупятся в ближайшие годы «за счет роста цен на землю, развития города и всего воеводства».

Но и это пока лишь мечты. Хотя бы потому, что водный путь не доведен до непосредственно порта Эльблонга. Все из-за спора между правительством и городскими властями о том, кто должен финансировать работы по его дальнейшему углублению. Власти страны считают, что это задача города, но местное самоуправление объясняет, что проект государственный, а у Эльблонга на это нет денег. В правительстве допускают возможность дальнейших работ, но на условии, что тогда и сам порт станет государственным объектом. Местные власти с этим не согласны. Ситуация зашла в тупик.

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Правда, еще в начале строительства у чиновников появился хитроумный план, как вернуть хотя бы часть затраченных средств. Появилась информация, что при раскопках косы будет добыто колоссальное количество янтаря. Сначала считалось, что на территории, на которой проходили работы, находятся залежи объемом 1,4 тонны. Из них добыче, по данным правительства, подлежали около 500 кг. Потом власти заговорили о 6,9 тонны «солнечного камня». В конце 2021 года стало известно, что в районе строительства удалось добыть всего около 17 кг янтаря, и на этом попытки были прекращены.

Кто и почему критикует канал в самой Польше

Строительство «символического» канала не только потребовало огромных вложений, но и стало серьезным ударом для экологии этого приморского района. Он проходит в непосредственной близости от российской части косы и, по мнению властей самого западного российского региона, может навредить экологии Калининградского залива. Не удалось избежать и критики со стороны Еврокомиссии. И жители Эльблонга не были в восторге от такой перспективы. Лешек Завадски, который возглавляет местный музей природы, забил тревогу в начале работ.

«Сам канал — это еще, возможно, не самое страшное. Но, если копать водный путь по дну Вислинского залива в сторону Эльблонга, в воду попадут опасные вещества, которые находились там годами», — пояснял Завадски изданию Dziennik Gazeta Prawna. По его словам, химикаты с окрестных полей десятилетиями стекали в лагуну. Кроме того, во время и после войны в этих местах затонуло немало кораблей, в том числе в результате обстрелов и бомбежек. Они остаются на дне. «На направлении водного пути есть нерестилища. Рыбы и сейчас мало, а скоро ее не будет вообще», — говорил зоолог.

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Тем не менее местное управление охраны природы дало проекту положительную оценку. Глава Поморского воеводства Мечислав Струк пытался оспорить это решение. «В случае с таким большим и сложным проектом мы имеем дело с беспрецедентным экспериментом на живом организме — на природе», — предупреждал он. Да и у управления охраны природы набралось 142 основных и 34 дополнительных требования к строительству, таких как пересадка гектаров плавней (прибрежных растений), заморозка работ на время миграции угрей, отлов и перенос рыб. Экологическое сообщество EKO-UNIA вместе с польским Greenpeace направила жалобу в Европейскую комиссию, и с ними согласились.

Что за остров для птиц построили в том районе

Дело в том, что этот район включен в программу Европейского союза Natura 2000, которая защищает определенные виды животных и растений и их среду обитания. Он имеет ключевое значение для всего континента как важная часть главного маршрута миграции птиц Европы. Здесь появляются практически все виды перелетных птиц, встречающихся в северной части континента. Вырубка лесов и строительные работы не могли не затронуть места обитания тех видов, которые охраняет проект Natura 2000, в том числе белокрылых и черных крачек, больших поганок, лебедей-шипунов и лысух.

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В итоге, для птиц в 2,5 км от берега Вислинской косы был построен остров из примерно девяти миллионов кубических метров песка и земли, которые остались от прорытия канала. Предполагается, что со временем он будет покрыт камышом и будет использоваться птицами в период размножения для гнездования, а также во время миграции. Остров площадью 1906 на 1166 метров, окружностью около 5 км и высотой в примерно два-три метра над уровнем моря имеет форму эллипса. Таким образом, Польша мирным путем увеличила свою территорию на 181 гектар земли. И это пока что единственный положительный итог строительства канала.