Польша пообещала России ответить в случае применения ядерного оружия Глава МИД Польши Рау: Россия получит ответ в случае применения ядерного оружия на Украине

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Ответ НАТО в случае применения Россия ядерного оружия на Украине должен быть неядерным, но разрушительным. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала NBC News. «Обычный» вариант ответа на действия РФ политик предложил из-за того, что Украина не является членом Североатлантического альянса.

Насколько нам известно, Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не напасть на НАТО, что означает, что НАТО должна ответить обычным способом. Но ответ должен быть разрушительным, — сказал Рау.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, так как Москва якобы не способна гарантировать безопасность мира. По мнению украинского лидера, угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц. Он также привел в пример отказ России уйти с территории Запорожской АЭС.