Польша объявила журналиста ВГТРК шпионом и запретила ему въезд в страну

https://static.news.ru/photo/92e0e172-8647-11eb-8019-96000091f725_660.jpg Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава службы военной контрразведки Польши оформил запрос, вследствие которого специальный корреспондент ВГТРК Евгений Решетнёв был внесён в список нежелательных лиц. Журналисту запретили въезд на территорию европейской страны в течение следующих пяти лет. Кроме того, грядущие три года Решетнёв не сможет посещать Шенгенскую зону.

Польская контрразведка уверяет, что корреспондент вёл деятельность, которая выходит за рамки работы журналиста. В материалах говорится, что он собирал сведения, которые были использованы для действий РФ против Польши, в том числе — дезинформационного характера.

По данным контрразведки, Решетнёв совершал действия, угрожавшие интересам европейского государства, а также союзным силам, на его территории дислоцированным.

По просьбе главы контрразведки ему был запрещён въезд в Польшу сроком на пять лет и введён запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года, — передаёт телеканал Polsat.

Как ранее писал NEWS.ru, читатели польского издания Defence 24 посетовали на укрепление отношений между Белоруссией и Россией, что стало результатом ослабления влияния НАТО в регионе.

Автор статьи, в комментариях под которой разгорелась дискуссия, обратил внимание на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил использовать российские самолёты для совместного патрулирования на территории республики. При этом он напомнил, что Москва и Минск уже имеют подобный опыт.