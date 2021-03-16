Польша объявила журналиста ВГТРК шпионом и запретила ему въезд в страну

Глава службы военной контрразведки Польши оформил запрос, вследствие которого специальный корреспондент ВГТРК Евгений Решетнёв был внесён в список нежелательных лиц. Журналисту запретили въезд на территорию европейской страны в течение следующих пяти лет. Кроме того, грядущие три года Решетнёв не сможет посещать Шенгенскую зону.
Польская контрразведка уверяет, что корреспондент вёл деятельность, которая выходит за рамки работы журналиста. В материалах говорится, что он собирал сведения, которые были использованы для действий РФ против Польши, в том числе — дезинформационного характера.
По данным контрразведки, Решетнёв совершал действия, угрожавшие интересам европейского государства, а также союзным силам, на его территории дислоцированным.
По просьбе главы контрразведки ему был запрещён въезд в Польшу сроком на пять лет и введён запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года, — передаёт телеканал Polsat.
Как ранее писал NEWS.ru, читатели польского издания Defence 24 посетовали на укрепление отношений между Белоруссией и Россией, что стало результатом ослабления влияния НАТО в регионе.
Автор статьи, в комментариях под которой разгорелась дискуссия, обратил внимание на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предложил использовать российские самолёты для совместного патрулирования на территории республики. При этом он напомнил, что Москва и Минск уже имеют подобный опыт.