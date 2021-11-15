Польша обвинила двух россиян в организации нелегальной миграции

Прокуратура Польши предъявила двум россиянам обвинения в организации нелегальной перевозки через страну выходцев из Ближнего Востока в Германию. Ещё одним фигурантом дела является гражданин Украины. Об этом говорится в заявлении польского ведомства.

Отмечается, что в ходе расследования задержаны перевозящих мигрантов водители, а также два организатора чеченского происхождения, нелегально находящиеся на польской территории. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Третий сообщник, который является организатором процедуры, всё ещё находится в розыске с европейским ордером на арест, — говорится в сообщении.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее польские власти заявили о намерении построить капитальное заграждение на границе с Белоруссией к первой половине 2022 года.По словам заместителя министра внутренних дел и администрации страны Мачея Вонсика, в настоящий момент неизвестно, в какие точно сроки будет осуществлено строительство. Он отметил, что для этого необходимо подписание соответствующих документов.