Польша готова полностью закрыть границы с Белоруссией МИД Польши заявил о готовности полностью закрыть границу с Белоруссией

Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Польша готова полностью ограничить движение через пропускные пункты на границе с Белоруссией, заявил в эфире польского радио замглавы МИД страны Павел Яблонский. По его словам, эти меры будут приняты при обнаружении угрозы безопасности.

Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы. Но мы будем анализировать это по мере развития событий, — подчеркнул Яблонский.

При этом он отметил, что решение о закрытии пропускных пунктов на границе не обусловлено политической мотивацией. Замглавы МИД Польши уточнил, что сейчас перевозчики и товары продолжают передвигаться между государствами.

Сегодня с 19:00 (17:00 по московскому времени) власти Польши закроют проезд для грузового авто на последнем работающем пограничном переходе Кукурыки — Козловичи, об этом накануне сообщили в МВД страны. В ведомстве объяснили, что меры были приняты в связи с запретом белорусских властей проезжать польским перевозчикам через территорию республики в Латвию и Литву. При этом представители МВД подчеркивают, что пассажирские перевозки через этот погранпереход блокироваться не будут.