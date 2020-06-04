Европа

Политолог заявил о неспособности США повлиять на «Северный поток — 2»

23:59, 04 июня 2020
Фото: Global Look Press

Российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что российско-европейский газопровод «Северный поток — 2» появится вопреки любым санкциям США против страховых компаний, обслуживающих участников строительства.

По словам эксперта, российская сторона готова к новому раунду американских санкций, а работающий в Балтийском море трубоукладчик обслуживает фонд, которому «не страшны какие-либо санкции».

Вопрос о достройке газопровода превратился у них в фетиш: считается, что если США не добьются закрытия этого проекта, это нанесёт колоссальный ущерб позициям Соединённых Штатов в Европе, — добавил Суздальцев в комментарии РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, законопроект о расширении санкций поступил в Сенат США. Соавторами документа выступили пять сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии.

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