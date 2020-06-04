Политолог заявил о неспособности США повлиять на «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/c9a96ba4-51b8-11e9-b4da-fa163e074e61_660.jpgФото: Global Look Press
Российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что российско-европейский газопровод «Северный поток — 2» появится вопреки любым санкциям США против страховых компаний, обслуживающих участников строительства.
По словам эксперта, российская сторона готова к новому раунду американских санкций, а работающий в Балтийском море трубоукладчик обслуживает фонд, которому «не страшны какие-либо санкции».
Вопрос о достройке газопровода превратился у них в фетиш: считается, что если США не добьются закрытия этого проекта, это нанесёт колоссальный ущерб позициям Соединённых Штатов в Европе, — добавил Суздальцев в комментарии РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, законопроект о расширении санкций поступил в Сенат США. Соавторами документа выступили пять сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии.