Политолог заявил о неспособности США повлиять на «Северный поток — 2»

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Ангела Меркель заявила, что окончательно решила не претендовать на пост канцлера Германии в 2020 году. Она руководит правительством с 2005-го.

По словам Меркель, её решение «очень твёрдое». Нет. Действительно нет, — цитирует Меркель «Газета.Ru». Как писал NEWS.ru, Меркель уже оставила пост руководителя Христианско-демократического союза — самой влиятельной партии ФРГ. Её...