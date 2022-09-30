Политолог заявил, что Киев использует «тактику уголовников» Политолог Суздальцев: Киев обстреливает ЗАЭС, потому что не может воевать нормально

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Украина продолжит атаковать ЗАЭС даже после присоединения Запорожской области к России с целью провокаций, заявил в разговоре с «Экономикой сегодня» политолог и эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Он считает, что Киев не может воевать нормально, «выйдя в чистое поле» — именно поэтому ВСУ обстреливают стратегические объекты. Эксперт назвал подобную манеру ведения войны «тактикой уголовников».

Украинцы не могут воевать с РФ нормально и выйти в чистое поле, поэтому они сидят в городах или обстреливают стратегические объекты. Это фактически тактика уголовников, — заявил политолог.

По словам Суздальцева, украинцы понимают, что повредить сам реактор сложно, так как он хорошо защищен, поэтому их ракеты летят в систему охлаждения. Эксперт убежден, что ВСУ стремятся создать угрозу заражения территории вокруг станции, чтобы заставить российскую армию покинуть объект.

Издание уточнило, что 30 сентября 2022 года Москва должна подписать соглашение с Запорожской областью о воссоединении с РФ, после чего город Энергодар вместе с АЭС станут суверенной российской территорией. Когда регион будет окончательно включен в состав РФ, такие удары будут трактоваться как провоцирование техногенной катастрофы на ее территории.

В Минобороны России ранее заявили, что ВСУ попытались нанести удары по территории Запорожской АЭС с помощью восьми дронов-камикадзе. По данным военного ведомства, все провокации со стороны украинской армии были предотвращены, беспилотники сбили. В данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС стабильна.