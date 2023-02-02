Политолог рассказала о провале плана ЕС очернить репутацию России Политолог Слепова рассказала о провале плана ЕС очернить репутацию России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Евросоюза пытаются уничтожить образ России как сильной и справедливой страны и очернить ее репутацию, но их план провалился, считает политолог Анастасия Слепова. По ее словам, об этом можно судить по митингам против введения антироссийских санкций и военной поддержки Киева, которые прошли в Испании, Венгрии и Польше. В беседе с «ПолитЭкспертом» она добавила, что оказываемое на Москву давление доказывает европейцам, кто является для них настоящим недругом.

Европейским элитам не удается уничтожить образ России как сильного и справедливого государства, а неимоверное давление, оказываемое на Москву, лишь показывает обычным гражданам ЕС, кто настоящий недруг, — заявила Слепнова.

Политолог уверена, что жители Европы понимают, что источником их социально-экономических проблем является не президент России Владимир Путин, а их правительства, которые вводят ограничения на российские энергоресурсы. Тем не менее эксперт подчеркнула, что результаты опросов, которые свидетельствуют о нежелании европейцев вводить санкции против Москвы, в итоге не смогут повлиять на дальнейшие политические шаги лидеров стран Запада.

Немецкий журналист Габор Штайнгарт ранее заявил, что Запад терпит грандиозный провал из-за желания поставить Россию на колени в экономическом плане. По его словам, санкции в итоге оказались гораздо менее эффективными, чем ожидалось. Будучи отключенной от системы SWIFT, финансовая система России не рухнула, более того, рубль после начала украинского конфликта окреп по отношению к доллару на 9,6%, подчеркнул журналист.