Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не обладает ни историческими знаниями, ни политическим опытом и не пользуется авторитетом, заявил политолог Владимир Оленченко. Таким образом он прокомментировал RT ее выступление перед практически пустым залом в Европарламенте.

Большей частью она «предназначена» для произнесения лозунгов. Причем лозунгов, которые были популярны до прихода Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) к власти. То, что она выступает в пустом зале, и то, что ей не уделяют внимания, свидетельствует о ее полной некомпетентности, — заключил политолог.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Каллас, выступая перед пустым залом в Страсбурге, выглядела так, будто общается с призраками. По мнению сенатора, к ней не готовы прислушиваться даже те, кто поддерживает председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.