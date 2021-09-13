Политолог рассказал о последствиях оскорбления Ангелы Меркель

Отказ от встречи президента Польши Анджея Дуды с канцлером Германии Ангелой Меркель является признаком неуважения. При этом немцы такой жест могут воспринять как оскорбление всей страны. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Это проявление явного неуважения как минимум к личности Ангелы Меркель. Но при этом в Германии это могут расценить как оскорбление всей страны. Всё-таки Меркель пока ещё является канцлером, — отметил эксперт.

По мнению обозревателя, жест Дуды был нацелен на то, чтобы показать, как он и поляки обиделись на Меркель за решение вопроса по «Северному потоку – 2». Хотя после её ухода внешнеполитический курс Германии вряд ли изменится и этот инцидент не будет поводом для конфликтов.

Даже если предположить, что канцлером станет не преемник Меркель по партии Армин Лашет, а лидер социал-демократов Олаф Шольц, я не думаю, что в значительной степени что-то изменится, — заключил Корнилов.

Ранее стало известно, что последний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Варшаву оказался скомканным, политику пришлось менять программу поездки по соседней стране. Это произошло из-за того, что президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи с ней, оскорбив немецкую коллегу.