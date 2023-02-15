Политолог раскрыла планы НАТО втянуть новую страну в украинский конфликт Политолог Слепова: США пытаются склонить Швейцарию к поставкам вооружения Киеву

Фото: Caroline Seidel/dpa/Global Look Press

Из-за коренного перелома в ходе украинского конфликта НАТО пытается втянуть в него Швейцарию, заявила в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Анастасия Слепова. По ее словам, США склоняют Берн к реэкспорту оружия для ВСУ. Она отметила, что эта страна, несмотря на свой нейтральный статус, присоединилась к большинству санкций против России и осуждает ее действия. При этом Швейцария имеет развитый военно-промышленный комплекс, а местные элиты заинтересованы в получении дополнительных доходов от продажи оружия, рассказала эксперт.

Нельзя говорить о беспристрастности государства к вооруженному конфликту на Украине и другим военным кампаниям. Берн выступает с осуждением действий России, из-за чего присоединился к большинству антироссийских санкций, введенных ЕС. Швейцария резко меняет риторику с подачи США и готова отменить эмбарго, и тем самым помочь ВСУ оружием, — объяснила Слепова.

Если швейцарское вооружение окажется в зоне СВО, российская армия сможет добыть его образцы в виде трофеев и изучить в специализированных центра, уверена политолог. Это позволит более эффективно противодействовать ему в ходе будущих боев, пояснила она. Помимо того, швейцарское оружие смогут использовать в разработке новейших видов российского вооружения и совершенствовании уже существующего, подчеркнула эксперт.

Политолог Николай Топорнин ранее заявил, что Швейцария не станет отказываться от своего нейтрального статуса из-за украинского конфликта, потому что и так может поставлять Киеву вооружение. По его словам, многие европейские страны обладают нейтралитетом, но предоставляют Украине военную помощь и включились в санкционный режим против России. Эксперт добавил, что нейтральный статус является устоявшейся традицией внешней политики Швейцарии, которую она не станет нарушать.