Политолог оценил вероятность отказа Швейцарии от нейтралитета ради Украины Политолог Топорнин: Швейцария не откажется от нейтрального статуса ради Украины

Фото: US Army

Швейцария не станет отказываться от своего нейтрального статуса из-за украинского конфликта, потому что и так может поставлять Киеву вооружение, рассказал Lenta.ru политолог Николай Топорнин. По его словам, многие европейские страны обладают нейтралитетом, но предоставляют Украине военную помощь и включились в санкционный режим против России. Эксперт добавил, что нейтральный статус является устоявшейся традицией внешней политики Швейцарии, которую она не станет нарушать.

Швейцария ни при каких обстоятельствах не хочет отказываться от этого своего традиционного статуса <...>. Нейтральный статус подразумевает, что они не участвуют в военных действиях, не входят ни в какие военные блоки. Поставка вооружения, снаряжения, снарядов, боеприпасов не является участием в военных действиях. Австрия тоже обладает нейтралитетом, еще много стран в ЕС тоже, тем не менее все они включились в санкционный режим против России и теперь поставляют кто что может, — пояснил Топорнин.

Политолог уточнил, что Швейцария входит в единое экономическое пространство Евросоюза, однако является его автономным подразделением. Несмотря на то что она во многом зависит от проводимой Брюсселем политики, в военных вопросах Швейцария сохраняла нейтралитет всегда. При этом эксперт подчеркнул, что это положение не помешало ей поставлять Украине вооружение, потому что европейские политики не считают это участием в конфликте и никакого внутреннего противоречия в этом случае нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину по причине оказываемого на нее давления. По имеющимся данным, лидер правоцентристской Свободной демократической партии Тьерри Баркарт предложил правительству страны разрешить реэкспорт оружия в страны «с такими же демократическими ценностями, как Швейцария».