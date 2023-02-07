СМИ: Швейцария хочет отказаться от нейтралитета по Украине Reuters: Швейцария может отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину

Фото: Pius Koller/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину по причине оказываемого на нее давления. Об этом сообщает агентство Reuters. По имеющимся данным, лидер правоцентристской Свободной демократической партии Тьерри Баркарт предложил правительству страны разрешить реэкспорт оружия в страны «с такими же демократическими ценностями, как Швейцария».

Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира. <...> У нас не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим Россию, а это не является нейтральной позицией, — сказал Буркарт.

В конце января комитет по политике безопасности Национального совета страны одобрил инициативу относительно реэкспорта вооружений швейцарского производства на Украину.

Швейцарский нейтралитет, восходящий к 1815 году и закрепленный в договоре 1907 года, предполагает, что страна не может прямо или косвенно направлять оружие комбатантам. Также в Швейцарии действует отдельное эмбарго на продажу оружия России и Украине.

При этом Буркарт заявил, что результаты опроса показали, что 55% процентов граждан выступают за разрешение реэкспорта оружия на Украину.

Как отмечает Reuters, Швейцария оказалась под давлением иностранных государств после того, как отклонила запросы Германии и Дании на реэкспорт швейцарской бронетехники и боеприпасов.

Ранее представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что его страна не будет обсуждать с Россией разработку новой стратегии отношений между двумя государствами, которая должна быть опубликована во второй половине 2023 года. Посольство РФ в Швейцарии подтвердило, что никаких обсуждений по этому поводу не проводилось.

До этого Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций, ранее одобренному Евросоюзом. Рестрикции создают запрет на предоставление России услуг в сфере исследования рынка и опросов общественного мнения и усилят контроль за ограничением экспорта продукции двойного назначения.