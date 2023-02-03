Швейцария пересмотрит отношения с Россией без обсуждений

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Швейцария не будет обсуждать с Россией разработку новой стратегии отношений между двумя странами, которая должна быть опубликована во второй половине 2023 года, заявил РИА Новости представитель МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. Посольство РФ в Швейцарии подтвердило, что никаких обсуждений по этому поводу не проводилось.

Стратегия основана на интересах и приоритетах Швейцарии. Привлекать другие государства к этой работе не планируется, — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Швейцария пересмотрит отношения с Россией в следующей внешнеполитической стратегии, разработанной правительством. Как говорится в отчете МИД страны о внешней политике за 2022 год, отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством сложности продвижения мира. В документе неоднократно осуждается спецоперация, его авторы также напоминают, что Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Москвы.

До этого Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций, ранее одобренному Евросоюзом. Рестрикции создают запрет на предоставление России услуг в сфере исследования рынка и опросов общественного мнения и усилят контроль за ограничением экспорта продукции двойного назначения. Кроме того, в рамках санкций расширен запрет на поставки в Россию товаров, используемых в авиационной и космической промышленности, таких как двигатели для самолетов и БПЛА.

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